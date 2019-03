Griepepidemie op z'n retour

De week daarvoor waren dat er 76 en nog een week eerder 91, blijkt uit cijfers van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nivel.



Als twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hebben, is er officieel sprake van een epidemie. Nederland zit nu voor de twaalfde week op rij boven deze epidemische grens. Gemiddeld duurt zo'n epidemie ongeveer negen weken.



Baby's

Huisartsen zien dit griepseizoen opvallend veel baby's en jonge kinderen met griepachtige verschijnselen. Ook zien zij meer patiënten met hooikoortsklachten dan normaal in deze tijd van het jaar.



In het voorgaande griepseizoen waren er juist veel ouderen met griep en longontsteking. Nederland werd toen bijzonder hard getroffen door de griep. De griepepidemie duurde twintig weken, meer dan twee keer zo lang als gemiddeld.



Nivel houdt de griep in Nederland in de gaten via een representatieve groep huisartsen in het hele land.