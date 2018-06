Grapperhaus zet 750 extra wijkagenten in

Verder komen er extra rechercheurs en extra agenten voor de bestrijding van cybercrime. Vrijdag besluit de ministerraad over de in totaal 1100 extra agenten die er de komende jaren bij komen.



291 miljoen voor agenten

De politie vraagt al jaren om extra geld voor meer agenten. Daarom is in het regeerakkoord afgesproken dat er in totaal 291 miljoen euro extra beschikbaar komt. Minister Ferd Grapperhaus heeft daarvoor nu een plan klaar. Behalve de extra wijkagenten komen er 171 agenten voor extra bestrijding van cybercrime, en 171 dienders die ingezet gaan worden voor opsporing van zware georganiseerde criminaliteit.



Ook gaat de minister nog 64 miljoen euro investeren in de gebrekkige ICT bij de politie. De Nederlandse Politiebond is niet tevreden. Volgens Jan Struijs van de Bond zijn er snel én veel extra agenten nodig. ,,We hebben 5000 extra wijkagenten nodig. We zijn hier dus niet tevreden mee."



Amsterdam kampt al langer met een tekort aan blauw op straat.