Grapperhaus: vuurwerkmaatregelen zorgvuldig

Een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, iets wat onder meer is bepleit door de politie en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV), komt er niet.



Grapperhaus zegt dat veiligheid voor hem voorop staat, maar dat er "ook heel veel mensen zijn die vuurwerk op een gewone manier afsteken, niets verkeerd doen. Dan krijg je een hele moeilijke afweging.''



Grapperhaus zegt te begrijpen dat de voorstanders van een dergelijk verbod, zoals de politie, teleurgesteld zijn omdat ze "niet alles hebben gekregen''.



Gratis vuurwerkbrillen

Het kabinet legt de aanbeveling voor een verbod naast zich neer, maar neemt andere aanbevelingen van de OVV wel over. Zo moeten verkopers van vuurwerk voortaan gratis vuurwerkbrillen en aansteeklonten verstrekken.



De OVV deed een aantal aanbevelingen, maar een verbod was de meest in het oog springende en stond ook bovenaan de lijst. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) verdedigde het besluit om de oproep van de OVV niet uit te voeren.



"Er wordt in Nederland heel verschillend over gedacht." Zij vindt het logisch dat hetzelfde meningsverschil in de coalitie bestaat. "Je zorgt hiermee dat mensen die gewoon heel verantwoord een feestje willen voeren, dat kunnen doen," zegt ze over het besluit van het kabinet.



Geweld tegen politieambtenaren

De beslissing van het kabinet lekte eerder deze week al uit. Ruud Verkuijlen, programmamanager Geweld tegen politieambtenaren, zei toen al dat de politie "zwaar teleurgesteld'' is. Volgens Verkuijlen heeft de politiek met het OVV-rapport "dé kans" om maatregelen te nemen tegen de overlast met oud en nieuw. "Door dat niet te doen, missen ze nu een schot voor open doel."



Vicepremier Hugo de Jonge (CDA) sprak vrijdag tegen dat het vuurwerkverbod de belangrijkste aanbeveling van de OVV was, ofschoon het pleidooi bovenaan de lijst in het rapport van de Onderzoeksraad stond. Ook ontkende hij dat de economische belangen van vuurwerkverkopers een rol hebben gespeeld in de afweging.



