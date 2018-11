Grapperhaus: relschoppers intocht aanpakken

Daarnaast werden er racistische leuzen gescandeerd. De politie verrichtte in de stad zes arrestaties en beloofde strafrechtelijk onderzoek, waarbij verwacht wordt dat meer aanhoudingen volgen. Ook in andere steden waren arrestaties.



Zondag ging het opnieuw mis. In Tilburg arresteerde de politie tientallen voorstanders van Zwarte Piet. Volgens de politie waren zij onderweg naar een locatie waar tegenstanders van Zwarte Piet zich ophielden.



De pro-Zwarte Piet-demonstranten werden aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Vervolgens zijn ze per bus overgebracht naar het politiebureau. Zij zitten nog vast. Om hoeveel arrestanten het gaat maakt de politie later zondag bekend. Een en ander speelde zich af buiten het zicht van bezoekers van de intocht, die elders in de stad was.



De intochten in Amsterdam en Utrecht lijken zonder problemen te zijn verlopen.



Amnesty International riep het kabinet zondag op de ongeregeldheden te veroordelen. "Het kabinet moet de bedreigingen en het geweld tegen vreedzame demonstranten scherp veroordelen. In een democratische rechtstaat is geen plaats voor eigenrichting," meldde de organisatie op twitter.



Grapperhaus zou liever zien dat de discussie rond het uiterlijk van Zwarte Piet, niet op de dag van de intocht werd gehouden. Dat betekent niet dat Grapperhaus aan het recht op demonstreren wil tornen. "Iedereen heeft recht op vrije meningsuiting. Als je dat op een normale manier doet, mag je dat ook op die dag doen," zei hij bij WNL op Zondag.