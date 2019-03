Grapperhaus: geen extra veiligheidsmaatregelen

In tientallen moskeeën in Nederland wordt tijdens het vrijdagmiddaggebed stilgestaan bij de aanslagen in Nieuw-Zeeland. In twee moskeeën in Christchurch kwamen vrijdag 49 mensen door een spervuur van kogels om het leven en raakten velen gewond.



Bij de blauwe moskee in Amsterdam is geschrokken gereageerd op de aanslagen. De moskee roept op Facebook de autoriteiten op de moskeeën te beschermen tegen terrorisme.



"Dit is een verschrikkelijke aanslag. We houden er altijd rekening mee dat zoiets kan gebeuren. Tijdens het gebed zullen we solidariteit betuigen," zegt Saïd Bouharrou van de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN), waarbij bijna tachtig moskeeën zijn aangesloten. Bouharrou zegt te hopen dat er nu meer aandacht komt voor de beveiliging van moskeeën.



Bestuursvoorzitter Adbelhamid Taheri van Stichting As-Soennah in Den Haag laat weten dat de moslimgemeenschap met afschuw kennis heeft genomen van de aanslagen in Nieuw-Zeeland. "Wat daar is gebeurd, kan ook in Nederland gebeuren. Zeker als je in ogenschouw neemt dat hier veel meer moslims wonen dan in Nieuw-Zeeland. We oogsten nu wat de afgelopen jaren aan islamofobie is gezaaid. En vooral de politiek is daarvoor verantwoordelijk."



Politieke partij Denk voert vrijdag geen campagne voor de provinciale statenverkiezingen, in reactie op de aanslagen. Volgens een verklaring van de partij gaan vertegenwoordigers in plaats daarvan naar islamitische gebedshuizen "om de moslimgemeenschap en moskeebezoekers een hart onder de riem te steken". Denk roept gemeenten verder op om de vlag halfstok te hangen en in gesprek te gaan met de lokale moslimgemeenschap.