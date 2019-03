Gökmen T. verschijnt voor de rechter

Gökmen T. uiterlijk vrijdag voorgeleid

Gökmen T., hoofdverdachte van de schietpartij in Utrecht, wordt uiterlijk vrijdagochtend voorgeleid aan de rechter-commissaris. Dat zegt het Openbaar Ministerie (OM).



Exacter dan dat kon het OM vanmiddag nog niet zijn. T. is na zijn arrestatie in verzekering gesteld. Bij de rechter-commissaris (de onderzoeksrechter) zal de officier van justitie bewaring vorderen, voor maximaal twee weken.



De onderzoeksrechter toetst of de arrestatie volgens de regels is geschied en of de verdenking hard genoeg is om de verdachte in voorarrest te houden. Ook kijkt deze rechter naar de zogeheten gronden. Die zijn onder meer vluchtgevaar en gevaar voor herhaling.



Na de bewaring wordt T. voor het eerst aan een meervoudige kamer (drie rechters) voorgeleid. Dit is een zogeheten raadkamer. Deze zitting is niet openbaar. Het OM zal de raadkamer om verlenging van het voorarrest vragen, in het geval van Gökmen T. de maximale negentig dagen. Na het verstrijken van die termijn vindt de eerste openbare zitting plaats.



In grote zaken is het onderzoek op dat moment doorgaans nog in volle gang. Daarom kan op zo'n zitting nog geen inhoudelijke behandeling van de zaak plaatsvinden. Een dergelijke zitting wordt een pro-formazitting genoemd.



In zware zaken vinden meerdere zogeheten pro forma's plaats, telkens na maximaal drie maanden. Het OM geeft een toelichting op de stand van het onderzoek. Bij voldoende verdenking en aanwezigheid van gronden zal de rechtbank de voorlopige hechtenis verlengen.