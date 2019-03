Gökmen T. twee weken geleden nog veroordeeld

Op 4 maart stond hij ook terecht in een nog niet inhoudelijke zitting voor een verkrachtingszaak uit 2017. Op die regiezitting is gesproken over de voortgang van het onderzoek. In de zaak moet nog een aantal getuigen worden gehoord. Tijdens die zitting is de voorlopige hechtenis niet opnieuw aan de orde gesteld. De inhoudelijke behandeling van die zedenzaak staat gepland op 15 juli 2019 in Utrecht.



Maar T. had om meerdere redenen dus al vast kunnen zitten. Op 1 maart werd zijn voorlopige hechtenis vanwege die verkrachtingszaak juist geschorst onder voorwaarden. Hij moest onder meer een psychisch onderzoek ondergaan. Zijn slachtoffer Angelique vertelde maandag aan het AD dat zij al vaak gewaarschuwd heeft voor het 'psychopatengedrag' van T.



Gökmen T. schoot maandag in een tram in Utrecht drie mensen dood, en verwondde er vijf. Alles over die aanslag, en de nasleep ervan, lees je in dit liveblog.