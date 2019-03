Goede doelen krijgen recordbedrag van loterij

Dat is bekendgemaakt tijdens het Goed Geld Gala in theater Carré in Amsterdam. Vorig jaar werd 357 miljoen euro geschonken aan 112 organisaties.



Het grootste deel van het geld betreft vaste jaarlijkse bijdragen aan goede doelen, daarnaast worden er extra schenkingen gedaan. Organisaties die werken aan het tegengaan van klimaatverandering en natuur beschermen en herstellen, krijgen dit jaar ruim 51 miljoen euro extra.



Amazonegebied

Zo krijgen het Wereld Natuur Fonds en Greenpeace elk 2 miljoen euro extra om het bedreigde Amazonegebied in Brazilië te beschermen. Extra bijdragen zijn er ook voor onder meer de Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging.



"De natuur op onze planeet staat onder grote druk door klimaatverandering en de aantasting van ecosystemen", aldus Dorine Manson, directeur van de Postcode Loterij.



"Wij ondersteunen al jaren goededoelenorganisaties die zich met hart en ziel inzetten voor een betere wereld. We zijn trots dat we een aantal van hen met extra donaties kunnen ondersteunen, dankzij onze trouwe deelnemers. Zij maken het verschil."



Mensenrechten

Enkele bijzondere schenkingen zijn er voor kinderrechten, de bescherming van mensenrechten en onderzoeksjournalistiek. Theirworld, een organisatie die de toegang tot onderwijs wil verbeteren voor kinderen in conflictgebieden, krijgt ruim 3 miljoen euro.



In totaal ruim 15 miljoen euro extra is er voor de 'vrije journalistiek', ofwel voor organisaties zoals het netwerk Bellingcat en Free Press Limited. Die laatste organisatie onderzoekt onder meer onopgeloste moorden op journalisten. Vorig jaar werden er wereldwijd 94 journalisten vermoord.



De Postcode Loterij heeft sinds 1989 ruim 5,8 miljard euro geschonken aan honderden goede doelen en maatschappelijke initiatieven.