'Meer mensen moeten merken dat het goed gaat'

'Meer moeten merken dat het goed gaat'

Meer mensen in Nederland moeten concreet gaan merken dat het economisch goed gaat, "thuis, op het werk en in de wijk''. Tegelijkertijd moet Nederland de gunstige conjunctuur aangrijpen om zich voor te bereiden op toekomstige economische schokken. Dat heeft koning Willem-Alexander gezegd in de troonrede.



"Mensen moeten ook weer voelen dat de politiek er voor iedereen is'', zei de koning. "Er leven vragen: kunnen wij en onze kinderen blijven rekenen op goede zorg, een betaalbaar huis, een baan, goed onderwijs, een veilige buurt, een schone leefomgeving en een goed pensioen? En er is de vraag die niet in een rekenmachine past: leven we in Nederland wel voldoende met elkaar en niet te veel naast elkaar?''