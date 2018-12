Gezondheidsraad: Ent alle baby's en 14-jarigen in tegen meningokokken

De prik tegen type W is volgens de raad 'effectief', 'geeft weinig bijwerkingen' en 'zorgt voor groepsbescherming'. Dat betekent dat als veel kinderen zich laten inenten, de ziekte minder vaak voorkomt.



Bloedvergiftiging

Van de meningokokkenbacterie kunnen mensen ernstig ziek worden. De ziekte kan hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging veroorzaken, waardoor armen en benen kunnen afsterven. In Nederland zijn jaarlijks ongeveer tweehonderd ziektegevallen. Van de ziekte zijn verschillende typen: A, B, C, W en Y.



W is de meest dodelijke variant en juist die is in opmars in Nederland. De ziekte wordt vooral jonge mensen fataal. Van de ongeveer vijftig 14- tot 24-jarigen die sinds 2015 zijn besmet overleed bijna 30 procent. Van de bijna zeventig 45- tot 64-jarige zieken stierf 18 procent. Door heftige diarree kan de ziekte verward worden met buikgriep. Type W veroorzaakt vaak bloedvergiftiging, te herkennen aan rode, niet wegdrukbare puntjes op de huid.