Gezond eten sneller duurder dan ongezond eten

Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met het Voedingscentrum berekend.



In de afgelopen tien jaar ging de prijs van voedingsmiddelen die door het Voedingscentrum als gezond worden bestempeld met 22 procent omhoog.



Ongezonde producten stegen in die periode in doorsnee met 13 procent. Producten als ijs, snoep en suiker werden in de meetperiode zelfs goedkoper.



Halfvolle melk en eieren

Halfvolle en magere melk kenden met een plus van 60 procent in tien jaar tijd de sterkste prijsstijging. Eieren werden 37 procent duurder, terwijl voor vers fruit 28 procent meer moest worden betaald.



Verse groente steeg ook in prijs. Maar de plus van 9 procent viel lager uit dan het gemiddelde voor alle etenswaren. Voor een boodschappenkar vol voedsel waren consumenten vorig jaar gemiddeld 18 procent meer kwijt dan tien jaar eerder.



Ook bronwater, koffie en thee werden in verhouding fors duurder. In vergelijking met 2007 stonden deze producten gemiddeld voor 30 procent meer op de kassabon. Ook de prijs van bier en frisdrank steeg harder dan gemiddeld.



Sterkste prijsstijging

Vorig jaar steeg de prijs voor eten gemiddeld met 2,7 procent. Daarmee komt 2017 op plek twee als het gaat om sterkste prijsstijgingen het afgelopen decennium.



Alleen in 2008 liepen de prijzen nog harder op. De prijs van gezonde voeding steeg afgelopen jaar twee keer harder dan de prijs voor ongezond eten.



