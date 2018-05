Gemengde gevoelens Kamer om triomf Van der Graaf

Volkert van der Graaf verzette zich tegen zijn meldplicht bij de reclassering en omdat hij zich in het buitenland wil vestigen. Het is niet bekend waar hij in het buitenland wil gaan wonen en of dat alleen is of met zijn gezin.



Volgens Van der Graaf heeft zijn meldplicht geen enkele toegevoegde waarde en het belette hem in zijn wens om te emigreren. De rechter heeft hem gelijk gegeven.



