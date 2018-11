Gemeenteraad Almere blijft achter Floriade staan

Amvest is bereid om 300 miljoen euro in de wijk te investeren

De andere partijen in de raad trokken minder fel van leer, maar ook zij zijn geschrokken van de nieuwe cijfers. Namens D66 sprak Jan Lems over de nationale aandacht voor de oplopende verliezen die voor de Floriade worden voorspeld. "Dit is zeer slechte pr voor de stad."



De raad toonde zich ook onaangenaam verrast door nieuwe afspraken met ontwikkelaar Amvest die op het Floriadeterrein een groene woonwijk gaat bouwen. Op verzoek van Amvest is Almere akkoord gegaan met het omzetten van een percentage woningen van sociale koop in vrije-sectorhuur.



Letten op het rendement

Wethouder Loes Ypma, die onlangs van Woerden naar Almere is gekomen als vervanger van Tjeerd Herrema, wees op de grote financiële belangen van Amvest in het project. "Amvest is bereid om 300 miljoen euro in de wijk te investeren. Het is niet verwonderlijk dat men scherp let op het rendement op de lange termijn."



Ypma verdedigde de komst van de Floriade in 2022 met verve, en hield de raad voor dat het evenement juist vanwege de hoge ambities van blijvende waarde zal zijn voor de verdere ontwikkeling van Almere. "Alleen: ik heb geen glazen bol en ga u niet beloven dat er geen euro meer bijkomt in de komende drie jaar."