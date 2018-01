Gemeenten dreigen Eneco-rvc naar huis te sturen

29 Van de 53 Eneco-aandeelhouders hebben er 29 geen vertrouwen meer in de raad van commissarissen.

De gemeenten hebben een buitengewone aandeelhoudersvergadering bijeengeroepen. Daar willen ze het opzeggen van het vertrouwen in de commissarissen in stemming brengen.



Met een meerderheid kunnen ze de toezichthouders uit hun functie zetten, schrijft Visser. Wel krijgt de directie eerst maximaal zestig dagen responstijd. 'In deze twee maanden staan de aandeelhouders open voor overleg,' schrijft Visser.



De dreigende brief is het volgende hoofdstuk in de koude oorlog om Eneco. De privatisering leek begin vorig jaar een gelopen race; de overgrote meerderheid van de colleges wilde verkopen, 92 procent van de aandelen.



Daarna laaide in de gemeenteraden het verzet op, nadat Amstelveen en andere gemeenten hadden aangedrongen op behoud van de aandelen.



En dus ook nadat de Enecodirectie zijn zorgen publiek had gemaakt. Daarop vielen Den Haag, Schiedam en Delft weg uit het kamp van de voorstanders. Nu is nog 75 procent voor verkoop.



Bemiddelaar

In de brief schetst Visser wat zich de voorbije maanden achter de schermen heeft afgespeeld. De commissarissen claimden volgens hem een vetorecht voor de Enecoleiding bij de verkoop.



Het leidde tot een 'impasse', schrijft Visser. In een rapport heeft de aandeelhouderscommissie eind november haar beklag gedaan over directie en commissarissen.