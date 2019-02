Gemeente stopt onderhandelingen met Airbnb

Dit betekent dat Amsterdam verder gaat zonder overeenkomst met Airbnb en Booking, schrijft wethouder Laurens Ivens in een brief aan de gemeenteraad. Hij kondigt direct extra handhavingsacties aan om overtreding van regels tegen te gaan.



De gemeente heeft al vanaf 2017 een overeenkomst met Airbnb, de grootste aanbieder van vakantieverhuur in de stad. Booking, de nummer twee, sloot zich een jaar later aan.



Illegale verhuur

Deze overeenkomsten houden in dat Airbnb en Booking de gemeente helpen bij de aanpak van illegale verhuur. Deze deals moeten elk jaar worden verlengd. De onderhandelingen voor verlenging per 1 januari 2019 zijn geklapt. Ook HomeAway/Expedia, de nummer drie op de Amsterdamse markt, zat dit keer aan tafel.



Volgens Ivens zijn de aanbieders niet bereid om actief een overschrijding van de maximale termijn voor vakantieverhuur te voorkomen. 'Een onoverkomelijk geschilpunt', schrijft Ivens. Per 1 januari mogen Amsterdammers hun woning nog maar dertig dagen per jaar verhuren. Dat was zestig dagen.



'Teleurstellend'

Airbnb heeft eerder zijn ongenoegen uitgesproken over deze maatregel, die 'teleurstellend is voor duizenden Amsterdammers die hun woning op verantwoordelijke wijze delen', zo luidde het statement van het bedrijf na het besluit van de gemeenteraad.



Airbnb reageert kort op het besluit: 'We blijven inzetten op samenwerking met Amsterdam en op samenwerking met de andere platforms. Vorige week hebben we onze voorstellen gedeeld voor de gesprekken met de gemeente.'



De onderhandelingen tussen de gemeente en de drie bedrijven verliepen al moeizaam. In december wilden de aanbieders de gesprekken pauzeren totdat duidelijk was of de gemeenteraad zou instemmen met de nieuwe termijn. Daarna gingen de onderhandelingen verder, maar liepen op niets uit.



Ivens gaat nu de drie platformen afzonderlijk benaderen voor gesprekken. Airbnb, Booking en HomeAway trokken tot dusverre, op eigen verzoek, samen op.



Lees ook: Onderhandelingen tussen Airbnb en gemeente gestaakt