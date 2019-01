Geldtransporteur SecurCash alsnog failliet verklaard

Dat heeft een woordvoerster van de rechtbank laten weten. Later op dinsdag komen de curatoren met een schriftelijke verklaring.



Het bedrijf, dat geld van en naar winkels vervoert, had te maken met hevige concurrentie en lage marges. In die marktomstandigheden lukte het niet om het hoofd boven water te houden.



De financiële problemen werden nijpend omdat eigenaar Diebold Nixdorf niet langer de verliezen van het bedrijf met een schuldfinanciering wilde dichten. Of een doorstart mogelijk is, moet nog blijken.



Afgewezen

De vervoerder, die 220 vaste werknemers in dienst heeft, vroeg vorige week al faillissement aan, maar dat werd toen nog afgewezen. De rechter vond dat er nog voldoende middelen waren om schuldeisers te betalen. Ook zou het bankroet toen niet om de juiste redenen zijn aangevraagd. Later werd wel uitstel van betaling verleend.