Geert Dales wil cultuur 50Plus op de schop gooien

Dales: "Wij hadden vanavond met de kleinkinderen kunnen spelen. Met de hond wandelen. Een potje kunnen tennissen. Of desnoods naar Droomhuis Gezocht bij Omroep Max kunnen kijken. Maar wij zitten hier. In een vergaderzaal. Druk te wezen met onszelf. En wat zijn we dit allemaal zat!"



Volgens de voorzitter tonen de strubbelingen binnen achtereenvolgende hoofdbesturen aan dat er een structureel bestuursprobleem in de partij is. Dus wil hij dat er een onderzoek komt naar een andere manier om de top te selecteren, benoemen en ontslaan bij 50Plus.



Volgens Dales geeft de huidige gang van zaken ruim baan aan willekeur en vriendjespolitiek en brengt die risico's mee op het gebied van screening en integriteit. "Er is ook iets mis met de cultuur in onze partij," vervolgde de voorzitter. "Als die op orde was, zaten wij hier vanavond niet. Wij zijn hier niet alleen om bestuurlijke perikelen op te lossen. Wij moeten het ook hebben over de cultuur van roddel en achterklap."