Geert Dales nieuwe voorzitter 50Plus

Hoop

Richting het slot van de vergadering hield partijleider Henk Krol een speech. Daarin stelde hij dat de invloed van 50Plus in Nederland toeneemt. "We zijn een politieke factor van belang. Niemand kan meer om ons heen."



Het komende jaar zijn er meerdere verkiezingen in ons land. Krol sprak daarover de hoop uit: "We moeten het succes van de gemeenteraadsverkiezingen op zijn minst herhalen. Ik spreek de wens uit dat we het samen doen, in harmonie."



