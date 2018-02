Geen stemming over referendum

Het referendum is niet van het kabinet, het referendum is van de kiezers Ronald van Raak (SP)

De oppositiepartijen trokken fel van leer tegen D66-Kamerlid Rob Jetten, die de afschaffing verdedigt. "Waarom heeft Jan Terlouw ­- het democratisch geweten van D66 - ongelijk als hij zegt dat hierover een referendum mogelijk moet zijn?" vroeg SP'er Van Raak aan Jetten. Volgens D66 zorgt het raadgevend referendum voor 'verwarring' bij kiezers.



Sluipmoordenaar

Thierry Baudet van Forum voor Democratie noemde Ollongren 'een sluipmoordenaar van de democratie'. Baudet diende een motie van wantrouwen in tegen de D66-minister. De motie werd alleen gesteund door de PVV en de Partij voor de Dieren.



GroenLinks was niet blij met de steun van de Raad van State voor de wet. "Ik denk nog steeds dat de rechtszekerheid in het geding is," aldus Kamerlid Nevin Özütok. "Het is juridisch niet in de haak om tijdens het spel de spelregels te veranderen."



Eerder gaf hoogleraar staatsrecht Wim Voermans aan dat het 'in strijd is met de huidige wet' om een referendum over afschaffen van het referendum onmogelijk te maken.



"De wet schrijft voor dat er altijd een periode moet worden gegund waarin burgers een raadgevend referendum kunnen afdwingen. Dat gebeurt nu niet. Een rechter zou het kabinet op dat punt kunnen terugfluiten."



De Tweede Kamer stemt morgen over de intrekkingswet. Daarna moet ook de Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel buigen.