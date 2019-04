FvD-top wil Henk Otten uit partijbestuur na betaling aan zichzelf

Financiën

Otten maakte eerder dit jaar een fors bedrag over aan zijn eigen adviesbedrijf. Daarbij heeft hij niet overlegd met de andere bestuursleden, die hem daar later mee confronteerden. Otten heeft daarop het bedrag weer teruggestort in de partijkas. Het ging het om een 'vergoeding voor overmatige uren' tijdens onder meer de fondsenwerving, ledenwerving en planning van de partijcampagne.



Hiddema gelooft niet dat Otten te kwder trouw heeft gehandeld, zegt hij. ,,Hij wil 'zijn best doen'om te zorgen dat Baudet en Otten de komende tijd wel kunnen samenwerken. ,,Ze zijn me allebei dierbaar.'' Baudet was vandaag zelf niet aanwezig in de Tweede Kamer. Hij zegt een voedselvergiftiging te hebben.



Eerste Kamer

Otten is behalve bestuurslid ook beoogd fractievoorzitter voor Forum voor Democratie in de Eerste Kamer. Hij staat bovenaan de kieslijst. Het is onduidelijk of Baudet hem ook die functie wil ontnemen. Eerder deze week zei hij slechts dat Otten 'een rol' in de Eerste Kamer zal spelen.



Op 27 mei kiezen de Statenleden van Forum voor Democratie de leden van de Eerste Kamer. Door de grote winst die de partij vorige maand boekte bij de Statenverkiezingen, wordt Forum in een klap de grootste partij in de Eerste Kamer met 13 zetels. Volgens Hiddema moet Otten 'zelf uitmaken of hij nog fractievoorzitter kan zijn."



Het Kamerlid ontkent overigens dat er sprake is van 'LPF-taferelen' bij zijn partij. Hiddema: "Daar kon niemand met elkaar door één deur. Hier gaat het om één persoon."