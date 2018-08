Frank de Grave: 'Ik heb genoeg op de voorgrond gestaan'

Veertig jaar in de Nederlandse politiek heeft Frank de Grave (63) erop zitten. Voorzitter van de JOVD, gemeenteraadslid en wethouder in Amsterdam, Tweede Kamerlid, waarnemend burgemeester van Amsterdam, staatssecretaris van Sociale Zaken, minister van Defensie en een reeks voorzitterschappen in de volks­gezondheid.



Hoe belangrijk is het dat je opgewekt in het ­leven staat als je het veertig jaar wilt volhouden in de politieke instituties?

"Het is altijd goed een beetje opgeruimd en ­opgewekt te zijn.