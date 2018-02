Forum voor Democratie zet tweetal uit partij

Dit muisje gaat een staartje krijgen, veel meer leden willen democratie Robert De Haze Winkelman

De Haze Winkelman, die ook directeur van de Vereniging van Effectenbezitters was, reageert via Twitter op het royement. "Op deze wijze en met deze mensen gaat FVD het niet redden, ik zeg dat met grote spijt. Angst en wantrouwen tegen je eigen leden gaat een goede uitbouw in de weg staan. De ingezette uitbouw van de partij is stopgezet in december en alles is gecentraliseerd bij het 3-mans bestuur."



Schrikbewind

Volgens de geroyeerde FVD'er voert de partij die "zegt de democratie te willen herstellen" in de eigen partij een "schrikbewind". Ieder lid dat iets wil bijsturen wordt meteen als vijand van de partij neergezet. "Zelfs als dat de meest loyale leden zijn," meldt hij verder. "Dit muisje gaat een staartje krijgen, veel meer leden willen democratie."



Wevers zegt haar royement via een persbericht te hebben meegekregen. "Blijkbaar is het pleiten voor meer interne democratie te bedreigend voor een "democratische" partij .....," twittert zij.



