Formatie terug aan het Binnenhof

Zalm: Paar bergetappes gehad

Er zijn een paar bergetappes geweest, maar er komen er ook nog. "We zijn nog niet in Parijs," aldus informateur Gerrit Zalm. Hij probeert sinds eind juni uit te vissen of VVD, CDA, D66 en ChristenUnie samen het kabinet-Rutte III kunnen vormen.



Zalm keek woensdag terug op de eerste drie weken van de formatie, die nu is onderbroken voor drie weken zomervakantie. "Tijd is minder belangrijk dan kwaliteit," aldus de informateur. Hij wilde geen verwachting uitspreken over het tijdstip waarop de besprekingen kunnen worden afgerond en er een nieuw kabinet kan zijn.



Het kwartet van VVD, CDA, D66 en CU geldt als de enige nog haalbare coalitie die een meerderheid heeft in Tweede en Eerste Kamer. Zalm benadrukt dat alle betrokken partijen strijdlustig zijn, maar wel 'in de cöoperatieve sfeer'. Volgens de informateur is er echt een wil om eruit te komen, maar is het complex.



Veel informatie over wat er aan de formatietafel gebeurt is er niet. Zowel Zalm als de partijleiders houden de kaken stijf op elkaar. Dit kan volgens Zalm niet anders. "Als je zeker wilt zijn dat er nooit een kabinet komt is transparantie de oplossing," aldus de informateur. Voor de frustraties over de geheimzinnigheid toonde hij aan het begin van zijn persconferentie wel begrip. "Niets is zo deerniswekkend als een persconferentie van een informateur die nog niet klaar is.'