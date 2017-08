Formatie op de hei afgelopen, maandag verder in Den Haag

Onderhandelaars blij, maar behoedzaam

De partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet zijn ingenomen met de krachtige groei van de Nederlandse economie. Maar ze willen nog geen belastingverlaging beloven. Ze trekken zich weinig aan van opnieuw gelekte stukken uit de kabinetsformatie.



Rutte

Premier en VVD-leider Mark Rutte wijst erop dat "de middenklasse de prijs heeft betaald voor de economische crisis" van een paar jaar geleden. "Als het kan zou het mooi zijn als we ze ook kunnen laten voelen dat het beter gaat. Maar nu zijn we al aan het uitgeven; laten we eerst eens vieren dat we zo'n beetje de snelst groeiende economie van de westerse wereld zijn. En we zullen de tering naar de nering moeten blijven zetten."



Pechtold

Ook D66-voorman Alexander Pechtold is blij met de "hele mooie cijfers", maar waarschuwt ook dat er "op middellange termijn nog wel problemen zijn met de overheidsfinanciën. Het kabinet zal komende jaren toch voorzichtig moeten zijn.''



Segers

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers is al even terughoudend. Hij ziet "reden tot optimisme", "Wie weet'' kunnen mensen daarvan wat terugzien in hun eigen portemonnee."



Roemer

Volgens SP-leider Emile Roemer profiteren te weinig mensen van de economische groei. "Deze cijfers worden pas echt goed nieuws als iedereen het merkt. Tijd om harde bezuinigingen te repareren!," twitterde hij. Henk Nijboer, financieel woordvoerder van de PvdA in de Tweede Kamer, is blij maar vindt dat burgers met de kleinste beurs meer moeten voelen van het herstel. "Economische cijfers zien er op vele fronten heel goed uit, maar koopkracht lage inkomens blijft te veel achter en vergt reparatie."



Segers was dinsdag woedend over het lekken van een vertrouwelijk concept-compromis van de onderhandelaars over medisch-ethische kwesties naar het AD. Maar aan het eind van de dag was volgens VVD, CDA, D66 en ChristenUnie de lucht geklaard. Segers liet zich woensdag door nieuwe berichtgeving van het AD over vertrouwelijke stukken niet opnieuw van zijn goede humeur beroven. Hij betwijfelt ook of het om een nieuw lek gaat.