Foodora Nederland staat te koop

Ook de activiteiten in Australië, Frankrijk, Italië en Brazilië worden afgestoten. Voor de Zuid-Amerikaanse divisie is al een koper gevonden.



Topman Jitse Groen van rivaal Takeaway.com laat weten zeker zullen te kijken naar Foodora Nederland. "Wij hebben met Scoober ook een bezorgdienst, die groter is dan Foodora. We hebben te maken met een tekort aan bezorgers dus als wij meer bezorgers kunnen krijgen zullen we zeker kijken naar de mogelijkheden.''



Overnames

Het aan de beurs in Amsterdam genoteerde bedrijf achter Thuisbezorgd.nl heeft als strategie om voortdurend naar overnames te kijken in markten waar het marktleider is of kan worden. Zo kocht Takeaway onlangs nog het Israëlische 10bis. "Het overnemen van een bedrijf is wel iets ingewikkelds,'' benadrukt Groen. "Uiteindelijk is zoiets toch een kwestie van onderhandelingen.''



Delivery Hero wil de nodige miljoenen investeren in groei en gooide zijn winstdoelstellingen voor dit jaar en volgend jaar overboord. Dat betekent dat zwarte cijfers voor de concurrent van het in Amsterdam genoteerde Takeaway.com nog even op zich zullen laten wachten.



Aanhoudende groei

Delivery Hero sprak eerder de verwachtingen uit in het laatste kwartaal van dit jaar winst te zullen maken. Verder werd voor 2019 gerekend op een positief bedrijfsresultaat.



In eerste instantie investeren de Duitsers 80 miljoen euro om te profiteren van de aanhoudende groei in de markt voor maaltijdbezorging. De investering volgend jaar ligt op eenzelfde niveau.



Het aantal orders van Delivery Hero steeg in de eerste jaarhelft met bijna 46 procent. De omzet viel daarbij 48 procent hoger uit op 357 miljoen euro.