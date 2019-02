FNV: vliegtuigmonteurs mogelijk blootgesteld aan chroom 6

De gevaarlijke stof chroom 6 zou zijn vrijgekomen bij het schuren en verven van de toestellen. Bij onderhoudswerk vanaf 2013 zou met de stof zijn gewerkt.



De vakbonden zijn daarover geïnformeerd. 'Zeer recent zijn de vakbonden vertrouwelijk geïnformeerd over een oud rapport uit 2016 met bevindingen, meetresultaten en aanbevelingen rond blootstelling aan chroom 6,' laat Silvia Kaas, bestuurder van FNV Metaal, weten in een verklaring.



Verantwoordelijkheid

Volgens Kaas moet er snel en adequaat worden gehandeld als het bedrijf weet dat er met kankerverwekkende stoffen is gewerkt. 'Openheid naar eigen monteurs is daarbij van het grootste belang. Daarom roepen wij nu de directie op hun verantwoordelijkheid te nemen en zelf het rapport en hun plannen over de aanpak van chroom 6 kenbaar te maken.'



De vakbond kreeg het rapport onder de voorwaarde om er vertrouwelijk mee om te gaan. 'De FNV ziet chroomblootstelling echter als een misstand, die moet worden gemeld. De directie van RJC heeft inmiddels voldoende tijd gehad om met een duidelijk plan te komen over blootstelling aan chroom 6. Ook moet er een diepgaand onderzoek komen naar de blootstelling in het verleden,' aldus Kaas.



FNV laat weten dat als de directie van RJC zijn eigen monteurs niet binnen enkele dagen inlicht, dat de vakbond het rapport zelf bekend gaat maken.