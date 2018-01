FNV: regiobusvervoer in hele land ligt plat

In de provincie Noord-Holland zijn drie busmaatschappijen actief: Connexxion, EBS en Arriva.



Connexxion is in de gehele regio actief: veel mensen zullen daar dus hinder aan ondervinden. EBS verzorgt het openbaar vervoer in de regio Waterland, ten noorden van Amsterdam. En Arriva rijdt normaliter tussen Haarlem en Leiden en tussen Alkmaar en Leeuwarden (over de afsluitdijk) maar heeft donderdag ook geen ritjes gepland staan.



Ook het streektreinen staken deze week, maar omdat Noord-Holland geen streektrajecten kent, heeft de reiziger in deze provincie geen last van weigerende machinisten.