FNV: minderjarige bezorgers bij Deliveroo

Volgens de vakbond is het met de inlogcode van iemand anders via de app voor bezorgers mogelijk om als minderjarige bestelde maaltijden af te leveren.



"We kregen al eerder signalen van zestien- en zeventienjarige uitzendkrachten, die lange (avond)diensten draaien met minimale pauzes, maar we hebben nu gehoord dat er zelfs bezorgers van veertien jaar oud worden ingezet," zegt Amrit Sewgobind van de bond. Jongeren onder de zestien mogen alleen onder strenge voorwaarden werken.



Misstanden

Volgens de vakbond gebeurt het dat meerderjarige bezorgers minderjarigen inhuren en zelf een deel van de opbrengsten houden. FNV, dat onlangs Deliveroo voor de rechter sleepte wegens schijnzelfstandigheid van bezorgers, roept op misstanden via de website van de bond te melden.



Deliveroo laat weten het bericht over minderjarige bezorgers serieus te nemen en het incident bij de autoriteiten te hebben gemeld. Het bedrijf zegt achttien jaar als minimumleeftijd te hanteren.



Regels

"Hoewel freelancers het recht hebben om anderen voor zich te laten werken, is in hun overeenkomst met ons opgenomen dat een eventuele vervanger meerderjarig moet zijn en een werkvergunning in Nederland moet hebben."



Bezorgers die zich niet aan de regels houden worden de deur gewezen.