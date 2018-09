FNV kondigt landelijke staking bij PostNL aan

PostNL wil de combibundel eenzijdig invoeren, zonder draagvlak bij de medewerkers FNV

De plekken waar stakers samenkomen zijn de voorbereidingslocaties in Den Bosch, Amsterdam en Arnhem.



Vooral in die regio's wordt de bezorging ontregeld, maar bezorgers in het hele land doen volgens de vakbond mee met de actie.



De bezorging van pakketten wordt niet geraakt. Andere bezorgers zijn verantwoordelijk voor pakketten bij PostNL.



'Spuugzat'

In de afgelopen tijd waren er al meerdere korte stakingen bij sorteercentra van PostNL. Medewerkers van PostNL vrezen dat de invoering van de combibundel honderden banen gaat kosten. Daarnaast steekt het hen dat het bedrijf de vernieuwing wil invoeren zonder overleg met de bonden.



"PostNL wil de combibundel eenzijdig invoeren, zonder draagvlak bij de medewerkers, zonder instemming van FNV en buiten de cao om. Het is een platte bezuiniging, ten koste van de bezorgers. De invoering betekent bovendien het verlies van minimaal vijfhonderd banen in de sorteercentra," aldus Ger Deleij, bestuurder FNV Publiek Belang.



De werknemers protesteren ook tegen de angstcultuur, reorganisatiedrift en almaar toenemende werkdruk bij PostNL. Volgens Deleij zijn de medewerkers dit "spuugzat".



Bij PostNL werken 20.000 postbezorgers. Volgens de woordvoerder van het postbedrijf kan het banenverlies in sorteercentra voor een groot deel worden gecompenseerd door nieuwe banen bij postbezorging en mogelijkheden bij pakketten.



Volgens PostNL steunen de twee grootste bonden, de Bond van Post Personeel (BVPP) en CNV, de actie niet.