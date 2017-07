Flinke vertragingen op Europese snelwegen

Ook op de Fernpas en voor de Mont Blanctunnel lopen de files op. In Italië is het erg druk richting de kust van Rimini. Voor de Gotthardtunnel in Zwitserland bedraagt de wachttijd inmiddels ruim twee uur in een file van ruim 14 kilometer.



In eigen land kunnen grote evenementen tot drukte leiden. Het gaat om het Zomercarnaval in Rotterdam op zaterdag, het Truckstar Festival op het circuit van Assen op zaterdag en zondag en de twee concerten van U2 in de Johan Cruijff Arena op zaterdag en zondag.