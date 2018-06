Financiële bedrijven in trek op Damrak

Curetis maakte op de lokale markt een koerssprong van bijna 11 procent. Het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechnologiebedrijf kondigde aan zijn diagnosesysteem Unyvero in de Verenigde Staten op de markt te brengen.



Deutsche Bank

In Frankfurt klom Deutsche Bank 1,8 procent. De grootste bank van Duitsland moet in het lopende kwartaal naar verwachting opnieuw genoegen nemen met lagere baten. Financieel topman James von Moltke sprak in een presentatie van een ,,vicieuze cirkel'' waar de bank nog altijd niet uit is.



De euro was 1,1826 dollar waard, tegen 1,1774 dollar op woensdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 64,95 dollar. Een vat Brentolie werd 0,5 procent duurder en kostte 75,75 dollar.