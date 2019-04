Feestje van de economische groei loopt op zijn einde

Nog nooit waren er zoveel banen in Nederland

De loonstijgingen deerden de bedrijven niet. Het afgelopen jaar maakten ze samen 255 miljard euro winst. Nog nooit was het Nederlands bedrijfsleven zo winstgevend.



Een flink deel van die winst kwam wel van buitenlandse dochterbedrijven. In Nederland zelf ging het ook goed met bedrijven. Het aantal faillissementen bedroeg afgelopen jaar 3145. Dat was het laagste aantal deze eeuw.



Handelsoorlog

Bedrijven investeerden veel meer afgelopen jaar. Vooral aan gebouwen, auto's en apparatuur werd meer geld uitgegeven. Al met al groeit de economie nu al 64 maanden op rij. De grote vraag is hoelang het feest blijft duren. Het CBS ziet al de eerste tekenen van afkoeling. Zo is het consumentenvertrouwen al enige tijd aan het dalen en is het nu zelfs negatief. Dat is vaak een voorbode voor een teruggang in de economie.



Voor dit jaar wordt nog niet op een recessie gerekend, wel op een flink lagere groei. De onzekerheid neemt toe. Vooral de brexit en een mogelijke handelsoorlog tussen de VS en China of de VS en de EU kunnen roet in het eten gooien.