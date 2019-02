Februari uitzonderlijk zonnig en zeer zacht

Vooral in de tweede helft van de maand was het extreem zacht. Mede daardoor kwam de gemiddelde maandtemperatuur uit op 6,0 graden, tegen 3,3 normaal. Het aantal zonuren kwam uit op 139 uur, waar 85 gemiddeld is.



In de slotweek van februari nam het lenteweer extreme vormen aan. De officiële dagrecords in De Bilt voor 25, 26 en 27 februari sneuvelden. In het Limburgse Arcen werd het de 27e zelfs 20,5 graden, nooit was het zo warm in februari.



Daarbij bleven de ijsdagen uit, terwijl het normaal gesproken in februari twee keer de hele dag blijft vriezen. Het aantal vorstdagen - met minima onder het vriespunt - kwam uit op negen, tegen dertien normaal. De laagste temperatuur van de maand werd op 3 februari, met -4,5 graden in Herwijnen, in de Betuwe genoteerd.



Daarna werd het zachter en viel er meer regen. Op 6 en 10 februari was het erg nat. Op de 10e viel er in delen van Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant 20 tot 40 millimeter. Dat was meteen de natste dag van 2019 tot nu toe.



