Familie zet nu ook winkels van Blokker in de verkoop

Dat bevestigd een woordvoerder na uitspraken van president-commissaris Michiel Witteveen in het FD.



"Blokker is 122 jaar gemanaged vanuit een familieoptiek, en soms is het beter om het vanuit een andere optiek te benaderen. Gelukkig ziet de familie dat ook in," zegt Witteveen tegen de krant.



Andere ketens

Bij Blokker is de afgelopen jaren al flink de bezem door het concern gehaald. Het bedrijf besloot zich volledig te richten op de Blokker-keten zelf.



Andere ketens zoals Leen Bakker, Intertoys en Xenos zijn verkocht en Marskramer is teruggebracht tot een franchiseorganisatie. De koerswijziging ging gepaard met het sluiten van honderden winkels en het schrappen van bijna 2000 banen.



Naast de Blokker-winkels vallen alleen de ketens Big Bazar en Maxi Toys nu nog onder het Blokker-concern. Het is de bedoeling dat die ketens ook van de hand worden gedaan.