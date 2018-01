Eurlings: 'Discussie over aftreden stond sport in de weg'

Dit zei Eurlings in een interview met RTL, naar aanleiding van zijn terugtreden als IOC-lid vrijdag.



Volgens Eurlings was hij al voor kerst van plan geweest om af te treden, maar hoefde dat niet van het IOC. "Het persbericht lag klaar," verklaarde hij tegen Frits Wester. "Het IOC liet weten dat er geen formeel beletsel was en dat zij mijn functioneren waardeerden. Ze zeiden: ga zo door."



Het uiteindelijke besluit kwam volgens Eurlings van hem zelf, en niet onder druk van andere IOC-leden of de koning. "De discussie over mijn wel of niet terugtreden domineerde te veel, het ging te weinig over de prestaties van sporters die jaren hier naartoe hebben gewerkt."



Eurlings wilde niet verder ingaan op wat er zich heeft voorgedaan tussen hem en zijn ex-vriendin. Wel gaf hij aan spijt te hebben betuigd.



