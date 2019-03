EU staat toe: arbeidsmigranten mogen WW meenemen

Bovendien zijn de geraamde extra kosten van 16 miljoen euro, op een totaal WW-budget van 3,6 miljard, niet van dien aard dat zo'n zwaar middel is gerechtvaardigd, meent Koolmees. Door toch aan de noodrem te trekken, schaadt Nederland andere belangen, vreest Koolmees. Welke dat zijn, maakt hij niet duidelijk.



Chagrijn

De coalitiefracties, plus PvdA en GroenLinks, steunen Koolmees, al steken zij hun chagrijn niet onder stoelen of banken. "We moeten ons sociale stelsel niet in de uitverkoop zetten," stelt VVD-Kamerlid Dennis Wiersma.



Volgens hem is een noodremprocedure 'mosterd na de maaltijd' en kan Koolmees zijn energie beter steken in maatregelen om 'uitkeringstoerisme' tegen te gaan. Hij suggereert te sleutelen aan de WW-premie, die nu volledig door werkgevers wordt betaald. Ook zou volgens Wiersma de opbouw zo veranderd kunnen worden dat je pas recht krijgt op een hogere WW-uitkering 'als je laat zien dat je hier mee wilt doen'. Daarnaast zou Koolmees moeten kijken of er bij de hoogte van uitkeringen rekening kan worden gehouden met het prijspeil van het land waarin dit bedrag wordt uitgekeerd.



In de Kamer klinkt ook kritiek op Koolmees. Volgens PVV-Kamerlid Leon de Jong doet de minister er in de praktijk niks aan om de richtlijn nog af te wenden. Hij vindt dat Koolmees 'ballen' moet tonen. Ook de SP vindt dat Koolmees alsnog alle middelen moet inzetten. "Deze trein rijdt op een muur af, trek aan de noodrem," maant Kamerlid Jasper van Dijk.