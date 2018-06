Eisen tot 14 jaar tegen Angels-kopstukken

Mensen worden als instrumenten gezien. Dat geldt voor leden, voor hangarounds, voor supporters, voor leden van rivaliserende criminele motorclubs, voor overheidsmedewerkers èn voor willekeurige burgers.

Ook deze tak van de Hells Angels was 'een club motorrijders die tot geweld in staat zijn, vervlochten zijn met de onderwereld en schuldig aan een waslijst aan misdrijven'. De club 'plaatst zich bewust buiten de maatschappelijke orde'.



'Beklemmende kilte'

Het grote onderzoek Toren naar de negen Hells Angels en de vriendin van 'president' Lysander de R. (36) bood volgens de aanklagers 'inzicht in een wereld waarin een beklemmende kilte heerst'. "Mensen worden als instrumenten gezien. Dat geldt voor leden, voor hangarounds, voor supporters, voor leden van rivaliserende criminele motorclubs, voor overheidsmedewerkers èn voor willekeurige burgers."



Het onderzoek begon in maart 2015 nadat de clubhuizen van motorclubs de Rogues (Opmeer) en de Expendables (Opdam) waren afgebrand. De politie kreeg de tip dat de 'president' van de Haarlemse Hells Angels daar achter zat. Dat zou uiteindelijk niet te bewijzen zijn. Wel zag de recherche een lange reeks incidenten zoals brandstichtingen en beschietingen die met name tegen de Rogues waren gericht en tegen een sportzaal waar zij 'chopperdagen' hielden - al ziet justitie voor maar een deel van die voorvallen hard bewijs dat de Hells Angels daar achter zaten.



Al snel bleek volgens justitie dat de eigenaar van een net in Haarlem gevestigde tattooshop zijn zaak met verlies had gesloten nadat hij door de Angels was bedreigd.



Alcatraz Wanted

De eigenaar van een café die lid was van de rivaliserende motorclub No Surrender werd in zijn kroeg 'knockout geslagen' en van zijn clubhesje beroofd; een oliebollenbakker werd voor zeker 10.000 euro afgeperst. Ook aanvankelijke clubleden of leden van 'supportclubs' waren uiteindelijk niet veilig. De mede-oprichter van Alcatraz Wanted werd volgens justitie voor 15.000 euro afgeperst en in het clubhuis van de Hells Angels aan de Baljuwslaan mishandeld - waarna niemand van zijn eigen club het voor hem opnam, zo merkte justitie fijntjes op in het requisitoir.



In dat Angelhonk werd op een ander moment een automatisch wapen aan diezelfde 'puppetclub' overgedragen, nadat daarmee eerst was geschoten bij de open haard. Op 7 april 2016 speelden de Haarlemse 'president' Lysander de R., de 'sergeant at arms' (ordebewaker) Ricardo van der H. (43) en (penningmeester) Frank L. (38) plus een vierde clublid hun rollen in de geruchtmakende knokpartij in een Van der Valk-hotel in Rotterdam, waar drie leden van motorbende Mongols werden neergeslagen, waarna buiten zeker zeven keer op ze werd geschoten.



Bij die knokpartij waren ook prominente Hells Angels uit Amsterdam en Rotterdam betrokken. De Mongols dachten te komen praten over de oprichting van een afdeling in Nederland, maar werden met geweld verwelkomd.Een lid van No Surrender werd in Haarlem klemgereden en door Ricardo van der H. met een vuist in zijn gezicht geslagen omdat 'Haarlem van de Hells Angels' was en andere 'jassies' er taboe waren. "Ik maak je kapot, ik schiet je kapot, ik ga je vermoorden," was te horen via afluisterapparatuur die in Van der H.'s auto was geplaatst.



Pleidooien

Dat Lysander de R. schuldig was aan het in brand steken van de auto van toenmalig burgemeester Bernt Schneiders van Haarlem in juni 2015 kan justitie niet hard maken. De aanklagers vorderen tegen hem niettemin de zwaarste straf vanwege zijn zeer dominante rol bij vele misdrijven. De advocaten houden volgende week hun pleidooien.



De verdachten ontkennen vrijwel alle aanklachten en zeggen dat in vele afgeluisterde gesprekken die als bewijs zijn aangevoerd 'grootspraak' en vriendenhumor' politie en justitie op het verkeerde been hebben gezet.Het OM wil de drie leiders van de Haarlemse afdeling van de Hells Angels hun winsten afpakken in een later proces. De Haarlemmers zijn overigens in oneer uit de Hells Angels gezet nadat ze in januari 2017 waren gearresteerd.