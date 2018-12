Eis: 3 jaar cel voor steekpartij Bloomingdale

"Een kennis van me is in zijn achterhoofd geschoten. Ik neem bedreigingen serieus." Verdachte M.

Angstaanvallen

Waarom hij dat niet eerder had verteld? "Ik was in shock. Ik heb mijn eigen verklaring pas een paar dagen later nuchter gelezen." Het mes had hij altijd aan zijn sleutelbos hangen om fruit mee te snijden.



Het slachtoffer, dat bij de zitting aanwezig was, noemde de dag van de steekpartij 'de zwartste dag van zijn leven'. Hij had 'darmen uit zijn lijf zien komen' en was met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht, waar hij een paar dagen op de intensive care lag. Hij is inmiddels redelijk hersteld, maar heeft nog steeds pijn en last van angstaanvallen.



De officier van justitie eist drie jaar cel waarvan zes maanden voorwaardelijk voor poging tot doodslag. De uitspraak is op 21 december.



Afkoelingsperiode

Naast het steekincident was er op 8 april in Bloomingdale ook door een onbekende feestganger in het publiek geschoten. De burgemeester stelde een 'afkoelingsperiode' in voor Bloomingdale. Er mochten tot eind juni geen feesten worden gegeven.



Een paar maanden later kreeg ook Beach Club Vroeger een feestverbod van drie weken na een massale vechtpartij in de vip-ruimte in juni. De club heeft vergeefs geprobeerd de straf aan te vechten.



Bloemendaal heeft al langer problemen met de feesttenten op het strand. Vorig jaar, toen in totaal 170 feesten werden georganiseerd, braken zelfs rellen uit. De ME moest ingrijpen. In overleg met de clubs heeft de gemeente het aantal feesten dit jaar teruggebracht naar zes gezamenlijke en tien eigen feesten. Alleen met Beach Club Vroeger werd geen akkoord bereikt: dat had alleen al in het najaar veertien feesten gepland.