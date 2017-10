Einde aan lange kabinetsformatie: voor elk wat wils

Niet dat het pak papier nog veel verrassingen kan bevatten. Na maanden van radiostilte had de formatie opeens last van lekken - gepland of ongepland. De 'geheime' plannen kwamen de afgelopen week met duizelingwekkende snelheid naar buiten, al beloofde ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vandaag dat er ook nog onderwerpen níét zijn uitgelekt.



Voor elk wat wils

Toch is al duidelijk dat het regeerakkoord voor ieder wat wils bevat. Ga maar na: De VVD krijgt lagere belastingen voor middeninkomens en laat gevangenen niet meer automatisch na tweederde van hun straf vrijkomen, het CDA krijgt 'een sociale vlaktaks' en mag het Wilhelmus uit het hoofd gaan leren,



D66 krijgt een experiment met legale wietteelt en de gekozen burgemeester en de ChristenUnie laat het pooierverbod herleven.



Onderwerpen die gevoelig liggen bij ChristenUnie en CDA, zoals euthanasie bij een voltooid leven of het juridisch mogelijk maken dat een kind meer dan twee ouders heeft, worden netjes op de lange baan geschoven met een onderzoek of een 'brede maatschappelijke discussie'.