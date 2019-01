Efteling past uiterlijk poppen Carnaval Festival aan

Hiervoor gaan onder andere de Afrikaanse en Aziatische poppen, die door sommige bezoekers als racistisch en discriminerend worden gezien, zowel in uiterlijk als gedrag op de schop. Dat laat een woordvoerder van de Efteling weten. Het totale onderhoud kost het park zo'n drie miljoen euro. Eind mei moet de attractie weer opengaan.



De afgelopen jaren lag Carnaval Festival regelmatig onder vuur. Volgens diverse actiegroepen zijn enkele karakters in de kinderattractie van racistische clichés voorzien. Vooral de Afrikaanse Bosjesmannen met ringen door hun neusgaten moeten het ontgelden, en ook de Aziatische poppen worden met hun spleetogen en hazentanden te stereotiep neergezet, luidt de kritiek.



Geen neusringen

De Efteling meldt dat deze en ook andere scènes straks beter aansluiten bij het oorspronkelijke thema van de attractie. Zo krijgen de Afrikaanse poppen meer traditionelere klederdracht in plaats van neusringen en kroeshaar, de Aziatische figuren krijgen meer diversiteit in hun haardracht en kledingstijl. "Het wordt nog meer een feestje, alleen dan van deze tijd," belooft directeur Fons Jurgens.



Hoewel de felste tegenstanders van Carnaval Festival de make-over als een overwinning zullen zien, ontkent woordvoerder Mariëtte Siezenga dat het park hen tegemoetkomt. "Natuurlijk luisteren we naar alle kritieken en nemen we alle signalen serieus, van zowel actiegroepen als van onze buitenlandse gasten. Maar het is niet zo dat die geluiden de basis vormden voor de veranderingen die we nu doorvoeren.''