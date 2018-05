Effect anti-pestprogramma's op scholen vaak nihil

Leraren trekken zoveel met die kinderen op dat ze denken alles te weten. Maar dat blijkt niet het geval Bram Orobio de Castro

Dat nu beter bekend is wat wel werkt en wat niet, is winst, stelt Orobio de Castro.



"Het was voor scholen moeilijk kiezen wat ze tegen pesten moeten doen, omdat ze niet wisten wat werkt. Bovendien werd lange tijd gezegd dat er überhaupt niets tegen te doen is."



Onder de radar

Minister Arie Slob (ChristenUnie, Onderwijs) gaat met de sectorraden in gesprek om te bekijken hoe het onderzoek naar de praktijk kan worden vertaald.



"Met de resultaten zijn scholen beter in staat om een methode te kiezen die echt werkt. Het laat ook zien dat de aanpak van pesten staat of valt met het goed uitvoeren van het anti-pestprogramma."



Volgens Orobio de Castro werken lessen waarin de hele klas wordt betrokken het best. "Het is belangrijk dat kinderen de pesters in hun klas niet populair maken en de gepeste leerlingen in de groep opnemen. Daarvoor heb je iedereen nodig."



Nu blijven veel problemen met pesters onder de radar. Een derde van de gepeste kinderen heeft niemand daarover verteld. "Leraren trekken zoveel met die kinderen op dat ze denken alles te weten. Maar dat blijkt niet het geval.''