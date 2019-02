Eerste stap gezet naar wachtrijloos Schiphol

Eventjes een digitale scan van de gelaatstrekken, een virtuele controle van het paspoort en vervolgens staat Schiphol voor je open. Met de invoering van gezichtsscanners op het vliegveld verwacht de luchthaven uiteindelijk een flinke afname van de wachtrijen bij de controlepunten.



"Nu moet je bij verschillende controlepunten op de luchthaven nog je paspoort en instapkaart laten zien," aldus Wilma van Dijk, bij Schiphol verantwoordelijk voor de veiligheidscontroles. "In de toekomst kun je de controlepunten soepeler passeren omdat je wordt herkend aan je gezicht. Je kunt je papieren in de tas laten."



Geen kaart

Bij de proef worden reizigers die met luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific naar Hongkong vliegen de gelaatstrekken gescand en het paspoort automatisch gecontroleerd. Vervolgens kunnen ze bij de gate zonder paspoort of instapkaart te laten zien, doorlopen.



In de proefperiode gaat het om één gate aan de G-pier. Weliswaar was KLM de afgelopen jaren nauw betrokken bij het opzetten van de gezichtsherkenning, maar is voor de proef gekozen voor Cathay Pacific. "Cathay vliegt dagelijks vanaf de G-pier naar Hongkong, dat is voor zo'n proef nog het meest overzichtelijk."



In de loop van dit jaar kunnen passagiers niet alleen het vliegtuig betreden met hun gelaatstrekken, maar komen er ook scanpoortjes bij de paspoortbalies en de veiligheidscontrole.