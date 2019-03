Eerste officiële storm van 2019 een feit

De zwaarste windstoot tot nu toe van 108 kilometer per uur werd ook geregistreerd in de Zeeuwse plaats, meldt Weeronline. Rijkswaterstaat heeft zondagmiddag de Oosterscheldekering omstreeks 13.15 uur afgesloten wegens het stormachtige weer. Hierdoor is de N57 die over de Oosterscheldekering loopt voor alle verkeer gesloten.



Ook in Amsterdam en Noord-Holland is het ontstuimig, maar komt het niet tot een echte storm. De wind laat zich vooral in de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Brabant en Limburg gelden. Daarvoor heeft het KNMI code oranje afgegeven.



Windstoten

Later zondag neemt de wind in het zuiden af, maar kunnen er 's avonds langs de kust en boven het IJsselmeer zware windstoten uit een westelijke richting optreden. Dan geldt er wel code geel in Noord-Holland.



De laatste keer dat het officieel tot storm kwam was op 24 januari 2018. Sinds 2003 is een stormloze periode niet meer zo lang geweest. Meteorologen spreken van een officiële storm als de gemiddelde windsnelheid over een heel uur uitkomt op kracht 9 op de schaal van Beaufort.