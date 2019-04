Eerste actie Amsterdamse tak van Youth for Climate

'Onze schuld'

Er zijn veel mensen gestorven door orkaan Idai, dat is eigenlijk onze schuld Jesse van Schaik

Naast de krijtactie voor het klimaat wordt ook geld opgehaald voor Mozambique. "Voor de slachtoffers van orkaan Idai, een gevolg van de klimaatverandering," zegt Jesse. "Er zijn veel mensen gestorven en overlevenden zijn alles wat ze hadden kwijtgeraakt. Dat is lullig, want het is eigenlijk onze schuld."



De Amsterdamse actiegroep is een aftakking van de wereldwijde jongerenbeweging Youth for Climate, die ook een Nederlandse landelijke variant kent. Zij organiseerden eerder al een demonstratie op het Malieveld in Den Haag en een klimaatmars in Amsterdam. Beide trokken duizenden scholieren.