Een op de vier kampt met spijsverteringsproblemen

De problemen variëren van relatief onschuldige infecties aan het maag-darmkanaal tot ernstige, chronische darmklachten of kanker aan een van de spijsverteringsorganen.



Spijsverteringsstelsel

In 2017 overleden 15.000 Nederlanders aan een maag-, darm- of leveraandoening. Dat is 10 procent van de totale sterfte in Nederland. Bijna 13.000 van hen overleden aan kanker van het spijsverteringsstelsel. RIVM-onderzoeker René Poos: "Darmkanker is een belangrijke doodsoorzaak."



Bernique Tool, directeur van de Maag Lever Darm Stichting: "Als je kanker krijgt, is de kans het grootst dat dit in een van de spijsverteringsorganen voorkomt." RIVM'er Poos bevestigt dit: "Kanker van het spijsverteringsstelsel werd van alle kankers het meest vastgesteld."



Vezelrijk eten

Zo'n 625.000 mensen in Nederland moeten met klachten aan het spijsverteringsstelsel naar een medisch specialist, vaak vanwege hun dikke of dunne darm, blinde darm of de anus. Specialisten zien ook veel patiënten met chronisch ontstoken darmen.