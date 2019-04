Duthler blijft in Eerste Kamer ondanks besluit VVD

"Ik ben gekozen voor de hele periode. Als ik eerder had willen opstappen, had ik dat wel gedaan," aldus Duthler.



Duthler is al langer in opspraak omdat ze als senator haar politieke portefeuille en haar zakenbelangen niet goed zou scheiden. Ze is zowel woordvoerder over de zorg, als betrokken bij bedrijven die opdrachten deden voor het ministerie van Volksgezondheid.



Dat is een van de redenen dat de ­Eerste Kamer een strengere gedragscode wil invoeren om 'de schijn van belangenverstrengeling' bij senatoren te voorkomen. Vorige week adviseerde een speciale commissie van senatoren de eigen integriteitsregels aan te scherpen.



Afscheid

Directe aanleiding voor Duthlers schorsing is een rechtszaak die zij donderdag verloor tegen zakenblad Quote. Dat had een artikel geschreven over de belangenverstrengeling en over het beslag dat op een van de bedrijven van Duthler was gelegd. Volgens de senator hadden de journalisten geen gedegen onderzoek ­gedaan en zich voor het karretje laten spannen van een 'verongelijkte leverancier'.



Maar dat zag de rechter heel anders. Bovendien moet een publiek figuur volgens de rechter meer kritiek dulden dan iemand zonder publieke functie. Het artikel levert een bijdrage aan het actuele maatschappelijke debat over de integriteit van Kamer­leden, luidde het oordeel.



De affaire-Duthler sleept al meer dan een half jaar. De VVD-politica heeft een adviesbureau. Dat kreeg in 2013 opdracht van het ministerie van Volksgezondheid om een rapport uit te brengen over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).



Betrokkenheid

Het ­advies werd gebruikt bij de wet waarover Duthler een krap jaar later als ­senator moest stemmen, onthulde website Follow the Money. Duthler zelf heeft altijd beweerd dat ze niet bij het binnenhalen van de opdracht ­betrokken was, omdat haar man als directeur de dagelijkse leiding heeft. Maar volgens zowel Follow the Money als Quote gaat haar betrokkenheid veel verder.



De VVD had eerder al afstand genomen van uitspraken die Duthler had gedaan over Quote. Dat de partij de senator alsnog uit de fractie zet, is ­opvallend. Duthler zou over een maand toch al uit de Eerste Kamer verdwijnen. Op 4 juni neemt de huidige Eerste Kamer afscheid. Bovendien stopt de partij een intern onderzoek dat zij zelf naar Duthler had ingesteld. Dat is volgens de partij niet meer nodig nu de rechter haar al in het ongelijk heeft gesteld.



'Geen ramp'

In een eerste reactie op het besluit van de VVD zegt Duthler het 'erg te vinden dat de VVD er nu al een oordeel aan verbindt'. Ze zegt dat ze graag wat meer tijd had gehad om zich te verdedigen, 'maar het is mij niet gegund'. Ze gaat in hoger beroep.



Door het vertrek van Duthler heeft de regeringscoalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie geen meerderheid meer in de Eerste Kamer. Volgens premier Rutte is dat echter 'geen ramp', omdat de coalitie vanaf juni de meerderheid toch al kwijt zou zijn.



Duthler was ook betrokken bij een andere pijnlijke VVD-affaire. Zo was zij commissaris bij het bedrijf van de gevallen VVD-partijvoorzitter Henry Keizer, tegen wie een strafrechtelijk onderzoek loopt vanwege oplichting.