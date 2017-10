Duizenden stakende leraren op manifestatie in Den Haag

De organisatie claimt dat het om zeker 50.000 leraren, schoolleiders, sympathisanten en bestuurders gaat.



Ook cabaretier Dolf Jansen die het podium betrad, stelt dat er zeker 50.000 mensen zijn gearriveerd. "Ik dacht nooit meer voor 30.000 mensen te staan, maar jullie zijn met het fucking dubbele," brulde Jansen. Hij sloot af met "hou vol voor onze kinderen".



De organisatie rekende eerder op zo'n 30.000 protesterende leraren. Ook in Groningen en andere steden zoals Helmond zijn grote protestbijeenkomsten. Donderdag geeft een groot deel van de 6500 basisscholen in Nederland geen les.



Luchtreclame

In het Haagse Zuiderpark zijn optredens van onder meer Corry Konings, de band Diep Triest en Imca Marina. De manifestatie bestaat verder uit allerlei activiteiten, waaronder cabaret, filosofie en muziek.



Onderwijsbond CNV deelt tassen uit met de tekst 'If you can read this, thank your teacher'. Een van de stakers loopt met een bordje rond met een Loesje-spreuk, 'LERAAR, dat is toch een eerstelijns administratief hulpverlenende allrounder met hands-onmentaliteit DIE LES GEEFT? Ook vlogen er vliegtuigen voorbij met luchtreclame voor het basisonderwijs.



Met de actie protesteren leraren tegen de lage salarissen en hoge werkdruk in het basisonderwijs. Door de staking zaten de bioscopen in Nederland vol kinderen.



Lees ook: Tienduizenden meesters en juffen staken, dit is waarom