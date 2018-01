Duitse onderscheiding Amsterdamse overlevende holocaust

De Duitse ouders van Eva Weyl vluchtten in de tijd van de Jodenvervolging in Duitsland naar Nederland. Ze kwamen te wonen in Arnhem. In 1942 werd de indertijd zesjarige Eva samen met haar ouders opgepakt. Ze kwamen in het kamp Westerbork terecht, maar overleefden de oorlog.



Na de bevrijding van Westerbork op 12 april 1945 verbleef Weyl nog tot augustus in het kamp. Ze was getuige van de opsluiting van NSB'ers in het kamp.



Al zeven jaar lang reist Eva Ritz-Weyl week na week af naar Duitsland om op scholen over haar ervaringen in de oorlog te vertellen.