Drinkwaterbedrijf: 'Douche korter en sproei tuin met regenwater'

Slechts één op de drie tuinbezitters gebruikt een regenton, blijkt uit onderzoek onder ruim 2200 mensen. Gemiddeld staan Nederlanders vijf keer per week gemiddeld 8,3 minuten onder de douche. "Wordt dit vijf minuten, dan bespaar je 25 liter per keer," zegt Hannema.



Waterleidingduinen

Als we zo doorgaan gebruiken we in 2050 30 procent meer water dan vijf jaar geleden. "Dan moeten we meer water winnen op meer locaties. We onttrekken dan ook meer grondwater. Dat is in strijd met andere belangen."



Rond Amsterdam zorgde de droogte vorig jaar niet voor problemen. Zowel in de Lek - vanwaar water naar de Amsterdamse Waterleiding­duinen gaat - als de Bethunepolder bij Maarssen was water genoeg "Er zijn grote verschillen per regio," zegt een woordvoerder van Waternet. "Wij hadden geen leveringsproblemen, we hebben zelfs andere regio's geholpen."



Anders dan in het oosten en het zuiden van land zijn hier vorig jaar zomer ook geen verboden uitgevaardigd om sportvelden of akkers te besproeien. Wel kwam er het verzoek daarvoor geen slootwater te gebruiken. Maar ook Waternet geeft graag de boodschap af dat we bewust moeten omgaan met drinkwater.