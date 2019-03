Drie doden bij schietincident in Utrecht

Die straat ligt ten noorden van het centrum en station Utrecht Centraal, een paar kilometer van het 24 Oktoberplein waar de aanslag gebeurde. Bij een huiszoeking elders is een tweede verdachte opgepakt, die eveneens verdacht wordt van doodslag met terroristisch motief.



Het is nog niet bekend hoe de politie hem op het spoor is gekomen. Ook het motief is nog niet bekend. De autoriteiten houden rekening met terrorisme, maar inmiddels is eerwraak het meest waarschijnlijke motief, aldus bronnen aan het AD.



Burgemeester Jan van Zanen maakte maandagmiddag bekend dat er in elk geval drie slachtoffers zijn overleden, en vijf mensen gewond zijn geraakt. Van hen zijn er drie 'ernstig aan toe'. Eerder werd er van negen gewonden gesproken, maar dat aantal werd later bijgesteld.



Gesloten

Het dreigingsniveau in de provincie Utrecht is terug op 4, het niveau van voor de aanslag in een tram in de stad Utrecht. Dat meldt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).



Vanwege de aanhouding van de vermoedelijke schutter wordt het niveau verlaagd vanaf 5, het hoogst mogelijke niveau. In de rest van Nederland gold al langer niveau 4.



Bij niveau 5 is de terroristische dreiging in Nederland 'kritiek'. De NCTV heeft in dat geval concrete aanwijzingen dat terroristen op het punt staan een aanslag in Nederland te plegen, er heeft al een aanslag plaatsgevonden of er is een kans op een vervolgaanslag in Nederland. Bij niveau 4 is de kans op zo'n aanslag reëel.



Extra eenheden

Het openbaar vervoer met trams en bussen in Utrecht was stilgelegd. Vervoersmaatschappij Keolis startte rond 18.00 uur de dienstregeling van de bussen weer op in de provincie Utrecht. Van de autoriteiten is er toestemming om dat te doen, meldt Keolis.



Het bedrijf waarschuwt wel dat het busvervoer in de hele provincie nog onregelmatig is. "We adviseren u alternatief vervoer te regelen. We verwachten vanaf morgen weer een normale dienstregeling te rijden."



Extra marechaussee

Her en der in het land was extra bewapende politie en marechaussee aanwezig. In Den Haag rondom het Binnenhof, bij het Mediapark in Hilversum, op stations en rondom moskeeën in Rotterdam en op Schiphol stonden extra eenheden paraat.



Voor verwanten van slachtoffers van de schietpartij in Utrecht is een speciaal telefoonnummer ingesteld, 088 - 756 99 88.



